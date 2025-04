Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Jardim Silvino, em Cambé

Na tarde de sábado (12), por volta das 15h, uma equipe da Polícia Militar do Paraná, vinculada à 11ª Companhia Independente (CIPM), realizou a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Silvino, em Cambé. A ação contou com o apoio da RPA, ALI e Rotam, após o recebimento de denúncias anônimas.

Segundo informações repassadas à PM, um homem moreno, magro e usando bermuda estaria comercializando entorpecentes a mando de um dos gerentes do tráfico na região. A equipe iniciou patrulhamento nas imediações do endereço denunciado, momento em que localizou um indivíduo com as mesmas características mencionadas.

Durante a abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, nas proximidades do portão de sua residência, os policiais visualizaram invólucros no chão, aparentando conter porções de drogas. Questionado sobre o material e sobre a casa, o homem confessou ser morador do local e afirmou que os invólucros eram porções de maconha.

Diante da confissão, os policiais acessaram o interior da residência e encontraram, no quarto do suspeito, uma bolsa contendo:

Diversas porções de substância análoga à maconha ;

; Uma pedra grande e outra porção fracionada de substância análoga à cocaína ;

; Uma quantia de substância análoga ao haxixe ;

; Uma balança de precisão ;

; Uma faca com resquícios de droga.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi informado sobre seus direitos constitucionais. De acordo com a Súmula Vinculante nº 11 do STF, foi feita a utilização de algemas para resguardar a integridade da ação policial.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de Londrina, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão, juntamente com os materiais apreendidos.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

📞 Disque 190

📲 Aplicativo 190 PR

📢 Disque-Denúncia 181

Polícia Militar – Nós fazemos a diferença.