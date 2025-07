Governo do Estado anuncia investimentos de R$ 5 milhões para Santa Casa de Cambé

Na tarde de sexta-feira, o secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, esteve na Santa Casa de Cambé para anunciar um pacote de investimentos no valor de R$ 5 milhões, que será destinado à reforma da enfermaria e à compra de novos equipamentos médicos para a unidade hospitalar. A iniciativa faz parte do esforço do Governo do Estado em reestruturar hospitais filantrópicos da região e fortalecer a rede pública de saúde.

Durante a visita, Beto Preto destacou o histórico de recuperação da Santa Casa desde 2019, quando o hospital se encontrava sob intervenção judicial. Segundo o secretário, os recursos agora destinados incluem R$ 3,2 milhões em equipamentos médicos e R$ 1,8 milhão para a reforma das enfermarias. O objetivo é modernizar a estrutura hospitalar e ampliar a capacidade de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A diretora da Santa Casa, Tatiana Miller, ressaltou que a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) vem sendo construída desde 2019 e que as reformas já realizadas contemplam áreas como a maternidade, a UTI, o setor administrativo, a farmácia, a cozinha e a instalação de um elevador. Com os novos recursos, será possível aumentar o número de leitos de enfermaria de 37 para 45, atendendo com mais eficiência tanto os pacientes de urgência e emergência quanto os procedimentos eletivos do programa Opera Paraná.

Segundo a diretora, a previsão é que o processo licitatório seja iniciado ainda no segundo semestre de 2025, com conclusão estimada para 2026. A obra terá duração aproximada de um ano. Tatiana Miller também destacou o apoio do empresariado local e da comunidade, que têm contribuído com doações e incentivo aos projetos de modernização da unidade hospitalar.

A Santa Casa de Cambé, que já conta com mais de 50 anos de história, atende não apenas a população de Cambé, mas também de municípios vizinhos, realizando cirurgias ginecológicas, pediátricas, otorrinolaringológicas e gerais. A expectativa da direção é ampliar a oferta de especialidades com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado.

Os recursos anunciados representam mais um passo na consolidação da Santa Casa como referência regional, garantindo mais dignidade e estrutura para pacientes e profissionais de saúde.