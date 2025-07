Acidente entre dois veículos deixa feridos na PR-340 em Jaguapitã

Na tarde de sexta-feira, 11 de julho de 2025, por volta das 12h30, um acidente de trânsito foi registrado no quilômetro 555+200 metros da PR-340, no município de Jaguapitã, região Norte do Paraná. A ocorrência envolveu dois veículos de passeio e resultou em três pessoas feridas, todas encaminhadas para atendimento médico.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da 2ª Companhia da PRv de Rolândia, o acidente foi classificado como abalroamento transversal. O veículo Fiat/Siena, conduzido por R. C. Pereira, de 51 anos, transitava pela rodovia no sentido entroncamento da PR-170 a Jaguapitã quando colidiu transversalmente com um Fiat/Mobi, que cruzava a pista da esquerda para a direita, conforme o sentido do tráfego do Siena.

O condutor do Fiat/Siena e sua passageira, a Sra. C. da S. T., de 24 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Jaguapitã. A condutora do Fiat/Mobi, identificada como A. F. dos S., de 28 anos, também ficou ferida e foi levada à mesma unidade de saúde.

Segundo a equipe policial da viatura 16903, as condições climáticas no momento do acidente eram boas, e o trecho da rodovia é caracterizado como uma rampa em reta. Apesar disso, o cruzamento imprudente da via por parte do veículo Mobi contribuiu para a colisão.

As causas do acidente ainda serão apuradas, mas a ocorrência serve como alerta sobre os cuidados necessários em cruzamentos e acessos a rodovias, especialmente em locais com maior visibilidade e fluxo constante.