Acidente Fatal entre Moto e Ônibus é Registrado na BR-369 em Cambé

Na manhã de sexta-feira, 11 de julho de 2025, um grave acidente foi registrado na BR-369, em Cambé, na altura da empresa Vipal, no trecho que liga Rolândia a Cambé. A colisão envolveu uma motocicleta e um ônibus que transportava trabalhadores.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), repassadas pelo policial Sérgio Oliveira, o motociclista trafegava pela rodovia no sentido Rolândia-Cambé quando o ônibus cruzou a pista para acessar a marginal no sentido contrário. A manobra resultou em uma colisão transversal, bloqueando a passagem da motocicleta.

A vítima foi identificada como Leonardo Henrique Calixto Ramos de Souza, de 23 anos. Ele já se encontrava em óbito no momento da chegada das equipes de resgate, com lesões incompatíveis com a vida, conforme relato do sargento De Paula, do Corpo de Bombeiros de Cambé.

De acordo com o sargento, havia risco de incêndio no local devido ao vazamento de combustível da motocicleta. A equipe realizou o controle da cena para evitar novos acidentes e preservar os envolvidos.

No ônibus, um dos passageiros — que estava sentado na lateral atingida pela motocicleta — foi encaminhado por precaução à Santa Casa de Cambé. Apesar do impacto que chegou a quebrar os vidros do veículo, nenhum passageiro sofreu ferimentos graves.

Ambas as autoridades destacaram que o trecho possui sinalização adequada, incluindo radar e redutores de velocidade. Ainda assim, o acidente levanta preocupações quanto à atenção dos condutores ao atravessar vias de fluxo intenso.

As investigações seguem para apurar com mais detalhes as circunstâncias do ocorrido. O trânsito no local foi controlado pelas equipes de emergência até a liberação total da via.