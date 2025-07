Cambé recebe a 1º Conferência Municipal de Políticas Públicas nesta quarta-feira (2)

Nesta quarta-feira (2), Cambé recebe a 1º Conferência Municipal de Políticas Públicas. O evento acontecerá das 12h às 17h, no Salão Paroquial da Paróquia Santo Antônio, localizada na Rua Espanha, nº289, no centro da cidade e contará com o Tema “As mulheres, os territórios e as cidades”.

A organização do evento fica por conta da Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social com parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Para participar é necessário realizar a pré-inscrição no link, abaixo:

https://forms.gle/rgnw3L6qQD47PVQX6

O evento contará com a presença de autoridades e líderes locais. Quem assina o Convite Oficial da 1º Conferência Municipal de Políticas Públicas são as seguintes autoridades e lideranças: prefeito de Cambé, Conrado Scheller , vice-prefeito, José Carlos Camargo, secretária municipal de Assistência Social, Flávia Iwakura e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Simone Braga.

SERVIÇO: 1º Conferência Municipal de Políticas Públicas;

DATA: 2 de julho(quarta-feira);

HORÁRIO: 12h às 17h;

ENDEREÇO: Salão Paroquial da Paróquia Santo Antônio, localizada na Rua Espanha, nº289, no centro de Cambé;

