Moradora de Cambé é denunciada por agressões, desacato e irregularidades ambientais; Justiça impõe medidas cautelares

A Justiça do Paraná recebeu uma denúncia criminal contra Eunice Scabori, moradora de Cambé, por uma série de condutas ilícitas envolvendo agressões físicas, desacato a servidor público, dano ao patrimônio, obstrução de fiscalização ambiental e omissão de cautela na guarda de animais. A decisão judicial foi proferida no âmbito do processo nº 0011038-77.2024.8.16.0056, com base em denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) no início de abril deste ano.

De acordo com os autos, os fatos ocorreram em 9 de dezembro de 2024, quando servidores da Secretaria de Meio Ambiente de Cambé realizavam fiscalização relacionada ao descarte irregular de móveis e dejetos de animais na Rua José Pedro de Souza, no Jardim Flórida. No local, Eunice, armada com uma barra de ferro, teria agredido Genivaldo da Silva, fiscal ambiental, e Osmar Davanso, morador da região, causando diversas lesões, conforme comprovado por laudos periciais e vídeos registrados na ocasião.

Além das agressões, a denunciada teria danificado o celular do fiscal municipal, avaliado em R$ 1.950, ao tentar impedir o registro das imagens. Durante a fiscalização, também proferiu ofensas de cunho pessoal e institucional ao servidor, o que caracterizou desacato. O Ministério Público ainda apontou que a denunciada dificultou a ação dos fiscais e mantinha cães perigosos soltos, sem controle adequado, em local com estrutura precária, expondo vizinhos a riscos contínuos.

Com base nas provas, a Promotoria solicitou, e a Justiça deferiu, medidas cautelares diversas da prisão, incluindo:

Proibição de contato ou aproximação das vítimas em um raio de 200 metros;

Proibição de acesso à Secretaria de Meio Ambiente;

Suspensão do exercício de atividades relacionadas à proteção e cuidado de animais;

Determinação para exclusão de postagens ofensivas feitas contra os envolvidos.

A Justiça também destacou que Eunice já figura como parte em outros processos por condutas similares, incluindo desacatos, denúncias infundadas e difamações contra servidores públicos e representantes políticos da cidade.

A decisão busca proteger as vítimas, garantir a ordem pública e evitar a continuidade de comportamentos considerados incompatíveis com o convívio social e com os deveres legais impostos a qualquer cidadão, mesmo que envolvido em causas legítimas, como a defesa dos animais.

