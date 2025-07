Dois são presos por tráfico de drogas no Jardim Tupi em Cambé; 51 pedras de crack foram apreendidas

Na tarde desta terça-feira, 1º de julho de 2025, uma ação da Polícia Militar do Paraná resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30 e contou com apoio das equipes da RPA e do Choque Canil da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Durante patrulhamento de rotina, os policiais observaram dois homens em atitude suspeita. Um deles, identificado como “L”, demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e tentou se afastar rapidamente do local, deixando o outro indivíduo, “P”, para trás. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem de ambos.

Na revista pessoal, foram encontrados com “P” uma pedra de crack, a quantia de R$ 128 em dinheiro trocado e um aparelho celular Motorola G22. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com “L”. No entanto, com o apoio da equipe do Choque Canil, foram realizadas buscas no terreno em frente ao local da abordagem, onde os cães localizaram mais 48 pedras de crack embaladas de forma idêntica à encontrada com “P”.

Os dois abordados negaram a propriedade das drogas e alegaram serem apenas usuários. Contudo, segundo os policiais, não foram encontrados objetos típicos do uso de entorpecentes, como cachimbos ou isqueiros, que sustentassem tal versão. Além disso, os policiais relataram já conhecer a dinâmica do tráfico no bairro, que costuma envolver um vendedor que circula oferecendo drogas e outro responsável por vigiar a mercadoria escondida.

Ainda na delegacia de Cambé, “L” informou espontaneamente que havia ingerido duas pedras de crack. Em seguida, provocou o próprio vômito, expelindo os entorpecentes na presença da equipe policial.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Cambé para os procedimentos legais. Ao todo, foram apreendidas 51 pedras de crack e R$ 128 em dinheiro.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 190, pelo aplicativo 190 PR ou pelo Disque-Denúncia no número 181. A atuação constante das forças de segurança visa coibir o tráfico de entorpecentes e garantir a tranquilidade da população.