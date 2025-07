Homem é preso por tráfico de drogas após tentativa de fuga no Jardim Ana Eliza III, em Cambé

Na tarde de quarta-feira (2 de julho de 2025), a Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe ROTAM da 11ª Companhia Independente, prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Ana Eliza III, em Cambé. A ação teve início após uma denúncia anônima via 190 relatando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na praça central do bairro.

De acordo com a corporação, o suspeito foi localizado com base nas características físicas e vestimentas informadas pelo denunciante. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, adentrando residências e pulando muros e telhados da vizinhança. A equipe policial, porém, realizou acompanhamento tático e conseguiu abordá-lo no quintal de uma das casas da região.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram uma pochete contendo 28 porções de maconha, 20 porções de cocaína, 8 porções de crack e R$ 250,00 em dinheiro trocado, valores que, segundo a PM, são característicos da comercialização de drogas. O homem foi identificado como A. L. A. M., que já possuía passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas.

O tenente Maturana, da Polícia Militar, informou que a ação só foi possível graças à colaboração da comunidade, que forneceu informações detalhadas ao COPOM. Ele destacou a importância das denúncias anônimas, ressaltando que características como vestimentas, modo de operação e local de esconderijo das drogas são fundamentais para o trabalho das forças de segurança.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, onde permanece à disposição da Justiça. Durante a ocorrência, foi feito uso de algemas conforme autorizado pela Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), diante do risco de fuga e da resistência apresentada durante a abordagem.

A Polícia Militar reforça o apelo para que a população continue colaborando com o combate ao tráfico por meio de denúncias, que podem ser realizadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 181.