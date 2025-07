Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé

Na tarde de quarta-feira, 2 de julho de 2025, a Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe RPA da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Tupi, em Cambé. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30, durante patrulhamento de rotina em uma região conhecida pelas frequentes denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

De acordo com informações da equipe policial, o suspeito, identificado pelas iniciais G.H., já havia sido avistado mais cedo no mesmo local, por volta das 9h e também no horário do almoço. À tarde, os policiais observaram o indivíduo mexendo na grama, comportamento que chamou a atenção da equipe. Ao perceber a aproximação da viatura, G.H. tentou fugir em sentido oposto, arremessando um objeto ao solo durante a tentativa de evasão.

A equipe procedeu com a abordagem e, ao verificar o objeto dispensado, confirmou que se tratava de uma pedra de crack. Em busca pessoal, foi encontrado com o suspeito o valor de R$ 30,00 em dinheiro trocado, valor comumente associado à venda de entorpecentes. Ao ser questionado, G.H. confessou estar comercializando drogas no local.

O suspeito também repassou informalmente à equipe informações sobre o envolvimento de outras pessoas na distribuição dos entorpecentes. Segundo ele, K.N. seria responsável por fornecer as drogas aos indivíduos identificados como L. e seu namorado B., os quais distribuiriam as substâncias a diversos outros envolvidos na região.

Dando continuidade à abordagem, os policiais realizaram nova vistoria na grama onde G.H. havia sido visto mexendo e encontraram, sob uma pedra, mais sete pedras de crack embaladas de forma semelhante à já apreendida.

Diante dos fatos, G.H. recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais lidos e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, onde o caso será analisado pela autoridade competente.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate ao tráfico de drogas por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo telefone 190, pelo aplicativo 190 PR, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo telefone 193, nos casos que exigirem o Corpo de Bombeiros.