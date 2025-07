Conferência em Londrina debate enfrentamento ao feminicídio e à violência contra mulheres nos territórios

No próximo sábado (5/7), Néias – Observatório de Feminicídios de Londrina promove a Conferência Livre “Mulheres, territórios e violências: enfrentando o feminicídio e a violência nos corpos das mulheres”, em parceria com a Frente Feminista de Londrina e a Rede Feminista de Saúde – Núcleo Paraná. O evento será realizado na Sala de Eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH) da UEL, das 9h às 13h.

A Conferência Livre é um espaço previsto na legislação como mecanismo de participação popular e controle social, permitindo que organizações da sociedade civil contribuam com a formulação de políticas públicas a partir das realidades locais. As propostas debatidas podem ser encaminhadas às Conferências Estaduais e Nacionais de Políticas para as Mulheres.

“A ideia é pensar esse instrumento como uma pirâmide, que começa na base, com escuta e proposições nos territórios, e segue até a formulação de políticas nacionais que retornem em forma de ações locais”, explica Martha Ramírez Gálvez, antropóloga e presidenta do Néias.

Durante o evento, também serão eleitas delegadas que levarão as discussões locais para a V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres do Paraná, que será realizada de 5 a 7 de agosto de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu, com o tema “As mulheres, os territórios e as cidades”. Na Conferência Municipal, realizada no último dia 23 de junho com a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, seis delegadas foram escolhidas: quatro da sociedade civil e duas do poder público.

Para se inscrever gratuitamente na Conferência Livre, basta preencher o formulário disponível no link:

https://encurtador.com.br/qLH4U

Participação e protagonismo das mulheres

A proposta da Conferência é dar visibilidade às diferentes formas de violência que atingem as mulheres nos territórios e promover o protagonismo feminino nas decisões públicas.

“A Conferência Livre é uma ferramenta concreta de escuta e participação popular das mulheres, onde podemos expressar nossas lutas e necessidades”, afirma Meire Moreno, integrante do Néias e representante da Frente Feminista de Londrina.

Programação completa – Conferência Livre “Mulheres, territórios e violências”

Local: Sala de Eventos – CLCH / Universidade Estadual de Londrina

Data: 05/07/2025 (sábado)

Horário: 9h às 13h

9h00 – Acolhida e credenciamento

9h15– Abertura e apresentação dos objetivos da conferência

9h30 – Painel Temático:

• Violência obstétrica – Thayla Krik, graduada em Enfermagem e residente da Residência Multiprofissional em Saúde da Família

• Feminicídios – Meire Moreno, doutoranda em Sociologia e integrante do Néias – Observatório de Feminicídios de Londrina

• Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres – Mariluce Santos, assistente social e coordenadora da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual contra as Mulheres de Londrina (SMPM/PML)

10h15 – Debate e elaboração de propostas

11h30 – Plenária final: aprovação de propostas

12h00 – Eleição de delegadas

13h00 – Encerramento

