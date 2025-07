Idoso morre atropelado na PR-445 ao tentar atravessar a rodovia em Cambé

Na noite desta quarta-feira (2), por volta das 23h50, um grave acidente foi registrado na PR-445, em Cambé, no trecho próximo à passarela que liga os bairros Jardim Novo Bandeirantes e Jardim Silvino. Um idoso, identificado como José Roberto Mafra Neto, foi atropelado por uma caminhonete ao tentar atravessar a rodovia fora da estrutura destinada à travessia segura de pedestres.

De acordo com informações repassadas pelo socorrista Joel Lisboa, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a equipe foi acionada, mas, ao chegar ao local, a vítima já se encontrava em óbito, com múltiplos ferimentos e perda de massa encefálica. Segundo o profissional, tratava-se de um atropelamento gravíssimo, sem possibilidade de reanimação.

O acidente ocorreu em uma área de grande movimentação de veículos e a poucos metros da passarela. Apesar da estrutura de travessia existente, a vítima tentou atravessar a pista diretamente, o que resultou na colisão fatal.

O motorista da caminhonete envolvida no atropelamento permaneceu no local, mas, visivelmente abalado, preferiu não prestar declarações à imprensa. Conforme relatado por testemunhas, ele demonstrava nervosismo diante da gravidade da situação.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para os procedimentos legais e controle do tráfego na área. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

O caso reforça a importância do uso adequado das passarelas em rodovias e vias de alto fluxo, como forma de preservar a segurança dos pedestres e evitar tragédias semelhantes.