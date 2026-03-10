spot_img
DER/PR Aprova Projeto de Terceiras Faixas na PR-542 em Colorado

Paraná Geral
DCIM110GOPROG0157075.JPGFoto: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) homologou o edital para o projeto de implantação de terceiras faixas na rodovia PR-542, no município de Colorado. O projeto contemplará o trecho entre o km 35+700 e o km 38+100, totalizando uma extensão de 2,4 quilômetros, com melhorias previstas para o acesso ao distrito de Alto Alegre.

Detalhes do Projeto

Além da adição de terceiras faixas, o projeto inclui a restauração do pavimento asfáltico existente. Estudos e levantamentos também serão realizados para a implantação de acostamentos ao longo do trecho, visando melhorar a segurança e o fluxo de veículos na região.

Impactos Esperados

Com a implementação das melhorias, espera-se um aumento na segurança dos motoristas e uma redução nos congestionamentos, especialmente nos horários de pico. As terceiras faixas facilitarão as ultrapassagens, diminuindo o risco de acidentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

