Chuva intensa causa lama e trânsito em “pare e siga” entre Cambé e Londrina

As fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas provocaram problemas de tráfego na ligação entre as cidades de Cambé e Londrina. A situação foi registrada na manhã desta segunda-feira (9), na região da Ponte do Jardim Panissa, localizada na Rua Barão do Serro Azul.

De acordo com informações das equipes que atenderam a ocorrência, o grande volume de chuva provocou acúmulo de lama na pista, além do transbordamento do fundo de vale próximo à via. No local, um veículo acabou ficando atolado em meio ao lamaçal, dificultando a passagem de outros motoristas.

A Rua Barão do Serro Azul faz a ligação entre o Jardim Silvino, em Cambé, e o Conjunto Avelino Vieira, em Londrina. O trecho é conhecido por apresentar problemas recorrentes após períodos de chuva intensa, principalmente por conta de alagamentos e acúmulo de sedimentos na pista.

Segundo dados registrados no período, o volume de chuva chegou a 164,6 milímetros, número que supera a média histórica de precipitação esperada para todo o mês de março na região.

Equipes foram mobilizadas para liberar a via

Após o registro do atolamento, equipes da Secretaria de Segurança e Trânsito (Sestran) de Cambé e da Defesa Civil foram acionadas para atender a ocorrência.

Os agentes iniciaram os procedimentos para localizar o proprietário do veículo e organizar a retirada do automóvel do local. A remoção deve ser realizada com o auxílio de maquinário pesado devido à grande quantidade de lama acumulada na pista.

Trânsito segue em sistema de “pare e siga”

Para evitar o bloqueio total da via, os agentes passaram a organizar o fluxo de veículos em sistema de “pare e siga”, permitindo a passagem alternada de automóveis nos dois sentidos.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região, especialmente durante períodos de chuva, já que o trecho pode apresentar condições adversas de circulação.

Equipes seguem monitorando a situação até que o veículo seja removido e as condições de tráfego sejam completamente normalizadas. 🚧🚗

Fonte: https://taroba.com.br/noticias/cidade/chuva-causa-atolamento-e-transito-segue-em-pare-e-siga-entre-londrina-e-cambe