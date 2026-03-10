Polícia Militar de Londrina Apreende 500g de Cocaína e Prende Suspeito

Na tarde do dia 09 de março, por volta das 14h40, a Polícia Militar de Londrina realizou uma operação que resultou na apreensão de mais de 500 gramas de cocaína. A ação ocorreu no bairro Olímpico, após denúncias de moradores sobre atividades suspeitas em uma residência.

Detalhes da Ocorrência

Durante o patrulhamento, equipes das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 5º Batalhão receberam informações que levaram à identificação de um homem suspeito de tráfico de drogas. Ao abordar o indivíduo, ele apontou aos policiais a existência de substâncias ilícitas no local.

Resultado da Operação

No interior da residência, os policiais encontraram vários pacotes contendo cocaína e uma quantia em dinheiro. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 509 gramas da droga e R$ 1.300,00 em espécie. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes para as medidas legais.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br