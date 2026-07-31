Home / Destaques / Feminicídios crescem 10% em São Paulo no primeiro semestre de 2026

Feminicídios crescem 10% em São Paulo no primeiro semestre de 2026

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 31 de julho de 2026 18:16

O estado de São Paulo registrou um aumento de 10% nos casos de feminicídio durante o primeiro semestre de 2026, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), 142 mulheres foram vítimas desse crime entre janeiro e junho deste ano, frente a 129 casos no mesmo intervalo de 2025.

Apesar da redução no número de feminicídios em junho — de 21 casos em 2025 para 17 em 2026 —, outros tipos de violência contra a mulher apresentaram crescimento. O descumprimento de medidas protetivas de urgência atingiu 2.099 ocorrências em junho, um aumento de 23,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram contabilizadas 1.702 infrações.

Os registros de lesão corporal dolosa contra mulheres também subiram, chegando a 5.604 casos em junho de 2026, o que representa alta de 10,5% em relação ao ano anterior. O número de vítimas de estupro de vulnerável saltou de 719 para 848 no mesmo período comparativo.

Além disso, as ocorrências de perseguição passaram de 2.731 para 3.037, enquanto os casos de violência psicológica aumentaram de 326 para 509, evidenciando que a violência de gênero segue sendo um desafio para as autoridades e para a sociedade paulista.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

MPRJ discute desafios e estratégias para aplicação da Lei Antifac ...
1 de agosto de 2026
Centrais sindicais sugerem ações para mitigar impacto de tarifas ...
31 de julho de 2026
Festival internacional reúne pratos de 60 países em São Paulo nes ...
31 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress