Feminicídios crescem 10% em São Paulo no primeiro semestre de 2026

O estado de São Paulo registrou um aumento de 10% nos casos de feminicídio durante o primeiro semestre de 2026, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), 142 mulheres foram vítimas desse crime entre janeiro e junho deste ano, frente a 129 casos no mesmo intervalo de 2025.

Apesar da redução no número de feminicídios em junho — de 21 casos em 2025 para 17 em 2026 —, outros tipos de violência contra a mulher apresentaram crescimento. O descumprimento de medidas protetivas de urgência atingiu 2.099 ocorrências em junho, um aumento de 23,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram contabilizadas 1.702 infrações.

Os registros de lesão corporal dolosa contra mulheres também subiram, chegando a 5.604 casos em junho de 2026, o que representa alta de 10,5% em relação ao ano anterior. O número de vítimas de estupro de vulnerável saltou de 719 para 848 no mesmo período comparativo.

Além disso, as ocorrências de perseguição passaram de 2.731 para 3.037, enquanto os casos de violência psicológica aumentaram de 326 para 509, evidenciando que a violência de gênero segue sendo um desafio para as autoridades e para a sociedade paulista.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br