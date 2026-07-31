PRTB confirma Leonardo Avalanche como candidato à Presidência em 2026

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) confirmou Leonardo Avalanche como candidato à Presidência da República durante convenção nacional realizada em Goiânia na última quarta-feira (29). Até o momento, o partido ainda não definiu quem será o candidato a vice-presidente na chapa.

Leonardo Avalanche, que atualmente ocupa a presidência nacional do PRTB, é natural de Anápolis, Goiás. Ele atua como analista de sistemas e possui formação em Direito.

Esta é a primeira vez desde 2014 que o PRTB apresenta um nome próprio para disputar a Presidência. Naquele ano, o partido lançou Levy Fidelix como candidato.

O cenário eleitoral segue movimentado, com outros partidos também oficializando suas candidaturas. Recentemente, o PSB confirmou Geraldo Alckmin como vice-presidente em sua chapa, enquanto o Novo lançou Romeu Zema e o PSD oficializou Ronaldo Caiado como candidatos à Presidência.

Nos próximos dias, novas convenções partidárias estão previstas. O PSTU e o Partido Verde (PV) realizam seus eventos nesta sexta-feira (31). O Partido da Causa Operária (PCO) tem convenção marcada para 1º de agosto, seguido pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no dia 2 de agosto.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br