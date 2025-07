Procuradoria da Mulher propõe telefone para comunicação direta de mulheres com a Polícia Militar

Na última quarta-feira (8), a Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores, participou de uma reunião na Prefeitura de Cambé a fim de debater sobre ações de proteção às mulheres cambeenses.

Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, participaram do encontro: a procuradora da Mulher, a vereadora, Viviani Vallarini (PSD), a procuradora adjunta, vereadora Ellen Affonso (União Brasil), o prefeito Conrado Scheller e os policiais militares da Patrulha Maria da Penha, a soldado Pozzobom e o cabo Mazur.

Também de acordo com a assessoria, a pauta central foi a viabilidade de uma linha telefônica para a instalação de um WhatsApp para que a Patrulha Maria da Penha possa ter uma comunicação direta com as vítimas por meio de mensagem. Uma possibilidade apresentada foi a confecção de um acordo de cooperação técnica entre o município e o Estado para o projeto se tornar realidade. “Como a patrulha trabalha na maioria das vezes na rua, indo verificar e fiscalizar as ocorrências, um canal por meio do aplicativo ficaria muito mais viável”, frisou a vereadora Viviani Vallarini.

A agenda também serviu para o debate de outras medidas para a proteção das mulheres vítimas de violência, como melhorias no fluxo de atendimento da rede de acolhimento. “O próximo passo é unir todas as secretarias pertinentes, juntamente com os conselhos, para que nossas ações sejam integradas e mais eficazes. Acredito que, juntas, podemos nos fortalecer e promover mudanças reais e duradouras em nosso município. Estamos avançando aos poucos, com a consciência de que, ao falar sobre a mulher, é essencial considerá-la em todas as suas dimensões: familiar, saúde, educação, autonomia financeira, moradia, vínculos afetivos, cultura, entre outras. Só assim conseguiremos identificar onde, como Poder Legislativo, em parceria com as secretarias e entidades, podemos realmente contribuir”, pontuou a vereadora Ellen Affonso.

Instalada no ano passado na Câmara Municipal, a Procuradoria atua como um canal de escuta e acolhimento, garantindo que as mulheres tenham voz e vez nas decisões políticas. E tem como foco defender os direitos das mulheres, combater a violência de gênero e promover a igualdade, atuando como um órgão de apoio, fiscalização e encaminhamento de denúncias.

Para acompanhar as ações da Procuradoria da Mulher de Cambé, acesse: @procuradoriadamulhercambe .

E para informações e denúncias, a Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Cambé atende pelo telefone (43) 3174-1801 (WhatsApp).

