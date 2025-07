Ação integrada apreende 216 kg de maconha e prende suspeito em flagrante em Cambé

Uma operação integrada entre a Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Núcleo do DENARC de Londrina resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de 216 quilos de maconha em Cambé, na última terça-feira, 8 de julho de 2025.

A ação teve início após a tentativa de abordagem a um veículo suspeito nas proximidades da balança rodoviária da cidade. O condutor desobedeceu às ordens de parada e empreendeu fuga. Após diligências e monitoramento discreto das equipes policiais, o indivíduo foi localizado no subsolo do estacionamento de um supermercado de grande porte, onde foi detido.

Durante a revista no interior do veículo, foram encontrados os tabletes de maconha, dois aparelhos celulares, ferramentas para troca de placas e dois pares de placas veiculares sobressalentes. A caminhonete branca utilizada pelo suspeito apresentava placas adulteradas e havia sido furtada na cidade de Londrina.

O homem, morador de Umuarama, relatou ter buscado a droga em Guaíra e que a entrega seria realizada em Londrina. Diante dos fatos, ele foi autuado por tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, dirigir sem habilitação e desobediência.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina, onde permanece preso e à disposição da Justiça. A operação visa combater o tráfico interestadual de entorpecentes e desarticular organizações criminosas atuantes na região.

A Polícia Civil do Paraná reforça o compromisso com o enfrentamento ao crime organizado, intensificando ações integradas com outras forças de segurança para conter o avanço do tráfico de drogas no estado.