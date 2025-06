Atleta de Cambé conquista título no Campeonato Brasileiro de Kickboxing e se consolida entre as melhores do mundo

A cidade de Cambé, no norte do Paraná, voltou a se destacar no cenário esportivo nacional com a conquista da atleta Ana Clara Montini da Cunha, da equipe Alcateia Kickboxing, no 34º Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado entre os dias 18 e 23 de junho em Brasília/DF.

Representando a delegação do Paraná e acompanhada por seu técnico Beto Cunha, que também integra a comissão técnica da seleção brasileira, Ana Clara sagrou-se campeã nacional na modalidade Low Kicks – categoria até 70kg. Com esse resultado, a atleta cambeense consolidou-se como líder do ranking brasileiro e passou a ocupar a 8ª posição no ranking mundial da World Association of Kickboxing Organizations (WAKO).

A conquista é reflexo de um trabalho contínuo baseado em foco, disciplina e excelência técnica, valores que fazem da equipe Alcateia uma referência nacional no desenvolvimento de talentos no kickboxing. O desempenho de Ana Clara reforça o nome de Cambé como polo esportivo de destaque no Brasil, especialmente nas modalidades de combate.

Além do título, Ana Clara já se prepara para os próximos compromissos da temporada 2025, que incluem:

Jogos Abertos de Cambé

Copa Paraná de Kickboxing , em Curitiba

, em Curitiba Copa do Brasil , que acontecerá em Cambé no mês de setembro

, que acontecerá em Cambé no mês de setembro Paraná Combate , em outubro

, em outubro Mundial da WAKO, que será realizado em Abu Dhabi

Com um calendário competitivo intenso e metas internacionais, a atleta demonstra que o esporte cambeense está em ascensão e que investimentos em estrutura e formação de atletas geram resultados expressivos.

A Prefeitura de Cambé, por meio de seus projetos esportivos e apoio a equipes locais, reforça a importância do incentivo ao esporte como ferramenta de desenvolvimento humano, inclusão e projeção da cidade no cenário nacional e internacional.