Cambé registra geada e sensação térmica negativa na manhã desta quarta-feira (25)

CAMBÉ – A cidade de Cambé, no norte do Paraná, registrou a temperatura mais baixa do ano na manhã desta quarta-feira (25), de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Os termômetros marcaram 0,9°C por volta das 7h, com sensação térmica de -1,1°C. A intensidade do frio provocou geada em diversas regiões da cidade.

Até então, o dia mais frio de 2025 havia sido registrado na terça-feira (24), quando a mínima atingiu 2,6°C. A sequência de dias gelados já estava prevista pelos órgãos de monitoramento meteorológico, que indicaram a chegada de uma frente fria mais intensa ao estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) havia emitido um alerta laranja para frio intenso, válido para boa parte do Sul, além de áreas do Sudeste e Centro-Oeste do país. A classificação alerta para riscos à saúde, principalmente entre crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Apesar das baixas temperaturas durante a madrugada e manhã, a previsão do Simepar indica elevação gradual ao longo do dia. A máxima para esta quarta-feira é de 16°C. Já para quinta-feira (26), os termômetros devem variar entre mínima de 11°C e máxima de 23°C.

O cenário climático reforça a importância de medidas de proteção à população mais vulnerável, além de cuidados com a saúde, hidratação e alimentação adequada durante os dias de temperaturas extremas.