Equipe de estudantes de Cambé conquista título na Copa Sudeste de Foguetes em São Paulo

Com Rafael Magri

Equipe de estudantes do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (INSA) participa da Copa Sudeste de Foguetes nos últimos dias 14 e 15, e, segundo a assessoria de marketing da Instituição, voltou vitoriosa.A equipe B612, formada pelas alunas Ayumi e Mariana, do 9º ano do INSA Cambé (PR), conquistou o título máximo da competição- em sua categoria, realizada em São Carlos, interior de São Paulo.

Ainda de acordo com o INSA, o evento aconteceu na Universidade de São Paulo (USP) e reuniu estudantes de diversas regiões do país. A competição foi dividida em dois níveis: o Nível 3, voltado para alunos do Ensino Fundamental — com foguetes movidos a água e ar —, e o Nível 4, para estudantes do Ensino Médio, que utilizaram vinagre e bicarbonato de sódio como propulsão.

No Nível 3, do qual Ayumi e Mariana participaram, estavam representadas 37 escolas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal e Paraná. A equipe do INSA se destacou logo nos lançamentos. No primeiro lançamento, o foguete atingiu a marca de 259,8 metros. No segundo, alcançou impressionantes 350 metros, garantindo assim o título de campeã da Copa Sudeste de Foguetes.

Além do troféu e das medalhas de ouro, as estudantes retornaram a Cambé nos últimos dias com muito conhecimento e experiências enriquecedoras. Durante o evento, elas tiveram a oportunidade de apresentar seu projeto, trocar experiências com outras equipes e ampliar seus conhecimentos na área de ciências e tecnologia.

A programação também incluiu uma visita técnica ao Centro de Manutenção da LATAM Linhas Aéreas, considerado o maior da América Latina. No local, conheceram os hangares de manutenção, oficinas e demais estruturas que fazem parte da operação da companhia aérea.

As alunas foram acompanhadas pela professora Jaqueline, pelo diretor do INSA, Rodrigo, e por Luiz, responsável pela manutenção da escola.

A participação e a conquista da equipe foram motivos de orgulho não apenas para o colégio, mas também para a cidade de Cambé e para todo o estado do Paraná, que foram representados com excelência na competição.