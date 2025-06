Convênio entre Prefeitura de Cambé e Hospital Veterinário da Unifil garante atendimento gratuito a animais de pequeno porte

A Prefeitura de Cambé firmou, na manhã desta quinta-feira (26), um convênio com o Hospital Veterinário da Unifil, localizado em Londrina, com o objetivo de oferecer atendimento gratuito a animais de pequeno porte do município. A medida visa garantir dignidade aos animais vítimas de atropelamento ou maus-tratos e aliviar os custos das protetoras independentes e cuidadoras de animais que, até então, arcavam com despesas veterinárias por conta própria.

O convênio foi anunciado pelo prefeito Conrado Scheller, que destacou a importância da parceria tanto para o bem-estar animal quanto para a saúde pública. Segundo ele, a prefeitura será responsável pela emissão da ordem de serviço para cada atendimento, priorizando casos de urgência e emergência, como atropelamentos ou situações graves de maus-tratos. Casos menos graves seguirão uma fila de espera, semelhante ao sistema de saúde humano.

Para acionar o serviço, os moradores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cambé, localizada na Rua Francisco Delgado Sanches (antigo IBC), que já disponibiliza um número exclusivo para esse tipo de atendimento. O telefone será utilizado para comunicar ocorrências e solicitar a autorização necessária para o atendimento do animal.

O reitor da Unifil, professor Eliazar Ferreira, também participou do anúncio e destacou os investimentos que o hospital veterinário está realizando para viabilizar o convênio. Ele reforçou que a estrutura da Unifil é referência no Paraná e está preparada para receber os animais encaminhados pelo município, oferecendo tratamento digno e profissional. A instituição já atua no atendimento de animais silvestres, de pequeno e grande porte, além de manter vínculo direto com a faculdade de Medicina Veterinária da Unifil, considerada um dos melhores cursos do estado.

Com essa parceria, a cidade de Cambé passa a contar com um serviço estruturado para atender demandas emergenciais de animais em situação de vulnerabilidade, promovendo saúde animal e bem-estar social.