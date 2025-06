No Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, entrevistamos empresárias de sucesso de Cambé

Confira dicas preciosas das empreendedoras Maria Eduarda Gobbi, proprietária da Maë Home Decor, de Josiele Gonçalves, proprietária da loja de roupa básica e casual Sintonia, de Elaine Pavinato, proprietária da marca Neuza salgados, fábrica de salgados e da Nails Designer Sheila Souza

Dia 27 de maio é celebrado o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas e, o Brasil e Cambé precisam destacar a data, já que segundo dados passados pela Associação Empresarial de Cambé- Acic, a cidade conta com cerca de 7 mil empresas ativas, sendo que mais de 90% são micro e pequenas empresas. “De acordo com dados atualizados da Receita Federal e da Junta Comercial do Paraná, Cambé possui hoje cerca de 7 mil empresas ativas, sendo que mais de 90% são micro e pequenas empresas. Também temos aproximadamente 8.065 MEIs (Microempreendedores Individuais) registrados, o que mostra a força do empreendedorismo local”, comenta Ester Koga, presidente da Acic.

Com isso, fomos buscar dicas com empresárias que se destacam no cenário atual de Cambé. Conversamos com a empresária Maria Eduarda Gobbi, proprietária da Maë Home Decor, loja especializada em decoração. Conversamos ainda com a empresária Josiele Gonçalves, proprietária da loja de roupa básica e casual Sintonia. Quem nos concedeu uma entrevista também foi a empresária Elaine Pavinato, proprietária da marca Neuza salgados, fábrica de salgados que completou 30 anos neste mês. E por fim, a Nails Designer Sheila Souza, que atua na área da beleza e estética há mais de 22 anos também nos passou algumas dicas, confira!

Maria Eduarda Gobbi

1-Você acredita que empreender no Brasil é desafiador?

Sim, empreender no Brasil é desafiador, mas não impossível. A alta carga tributária e a instabilidade econômica são realidades que testam todos os dias a resiliência de quem escolhe empreender aqui. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um país cheio de oportunidades, principalmente para quem está atento às necessidades reais das pessoas e disposto a inovar!

No meu caso, empreender vai além de abrir uma empresa. É sobre propósito. Eu acredito que meu negócio não nasceu apenas para vender produtos, mas para transformar vidas, seja oferecendo acesso a utilidades de qualidade, gerando empregos ou trazendo mensagens que inspiram fé e esperança.

2- Quais dicas você poderia disponibilizar para quem cogita empreender?

A primeira dica que eu daria é: tenha clareza de propósito. Saber por que você está empreendendo vai te sustentar nos dias difíceis e guiar suas decisões nos momentos de dúvida.

A segunda dica é: conheça o seu cliente profundamente. Ouça, observe, converse. Foi ouvindo minhas clientes que eu entendi como oferecer não só produtos úteis, mas experiências que se conectam com a vida delas.

Terceiro: monte uma equipe alinhada com seus valores. Hoje eu tenho pessoas incríveis ao meu lado, e isso é um dos maiores pilares da Maëhome.E por fim, nunca se esqueça de colocar Deus à frente.

Josiele Gonçalves

1-Você acredita que empreender no Brasil é desafiador?

Muita burocracia e imposto. Falta apoio no começo, de todas as frentes, mas com constância é possível vender e ter sucesso!

2- Quais dicas você poderia disponibilizar para quem cogita empreender?

Umas dicas que posso registrar é que temos que começar com humildade, com cuidado, começando a atuar com o que sabe e aprender o que não sabemos. Estudar, ouvir conselhos de quem se importa com você e manter organizado o dinheiro da empresa, ou seja, separado das contas pessoais é o ideal!

Elaine Pavinato

1-Você acredita que empreender no Brasil é desafiador?

Empreenderno Brasil pode, sim, ser muito complexo, tanto pela questão tributária como pelo cenário político instável o que impacta na economia de modo geral! E ser pequeno empreendedor faz com que você naturalmente acumule funções e tenha que saber de tudo, pelo menos um pouco!

Temos que cuidar muitas vezes, do financeiro, do atendimento ao cliente, do processo de qualidade, e tudo isso se agrava quando somos mulheres, pois a família também nos demanda!

2- Quais dicas você poderia disponibilizar para quem cogita empreender?

Minha dica principal é amar o que faz! VocÊ se dedicando e executando seu trabalho com amor, faz total diferença, seja qualquer área, desde a área de culinária a de estética, por exemplo!

E abrir o próprio negócio tem sido uma saída vantajosa para quem busca mudar de ares e ter de certa liberdade. Mas é preciso entender que empreender não é receita de trabalhar pouco, pelo contrário, é preciso atenção, dedicação e amor!

Sheila Souza

1-Você acredita que empreender no Brasil é desafiador?

O começo da carreira, sim, em qualquer área é extremamente difícil e muitas pessoas se frustram já de início em seu segmento, pois tem gente que quer ter acesso ao seu trabalho, mas não valoriza quem está começando, tem aquela desconfiança. Hoje, depois de 20 anos de atuação na área da beleza, sinto as coisas fluírem, pois fui aprendendo com o tempo e entendi bem o funcionamento do meu nicho.

2- Quais dicas você poderia disponibilizar para quem cogita empreender?

Fazer trabalho com excelência é o que mais gera fidelidade de um cliente, não tem como fugir disso! Temos que ouvir também o que os clientes têm a dizer e acrescentar.

Na minha área (Nails designer), penso que é preciso prestar atenção às técnicas que você quer disponibilizar, estudar muito e ter força de vontade.

E a Acic também preparou dicas importantes para você que quer fazer parte da gama de micro, pequenos ou médios empreendedores. “ A primeira dica é: não comece no improviso. É fundamental fazer um bom plano de negócios e entender a fundo o público que deseja atingir. Em seguida, é importante buscar regularização e orientação. A ACIC oferece suporte gratuito para quem quer empreender, por meio de parcerias com o Sebrae , Sala do Empreendedor entre outros órgãos. Recomendamos que o empreendedor:Formalize sua empresa (MEI ou Simples Nacional);Estude sobre gestão financeira e marketing digital;Busque inovação mesmo nos pequenos detalhes; E principalmente: esteja conectado com o ecossistema local”, comentou a presidente da Entidade, Ester Koga.

E você, gostou das dicas? Gosto do tema da matéria?