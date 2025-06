Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Tupi em Cambé

Na manhã de domingo, 29 de junho de 2025, por volta das 11h30, a Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe RPA da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), efetuou a prisão de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Tupi, em Cambé.

Durante patrulhamento preventivo pela Rua Tinguís, local já conhecido pelas autoridades como ponto de intenso comércio de entorpecentes, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura L1917, o suspeito tentou se evadir, dispensando um objeto em uma área de matagal próximo a um muro.

Diante da fundada suspeita, a equipe realizou a abordagem e identificou o indivíduo como G.H.J. Após buscas no local onde o material foi descartado, os policiais localizaram uma sacola contendo dois tabletes de substância análoga à maconha, uma bucha da mesma substância e duas pedras de crack.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com o suspeito a quantia de R$ 100,75 em espécie, um aparelho celular iPhone 8 Plus branco com capinha preta e um carregador preto, sem marca aparente.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis.

