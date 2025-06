Cambeense Jedson Vicente vence etapa da Copa Beto Carrero de Kart na categoria Grand Super Sênior

O piloto Jedson Vicente, natural de Cambé, conquistou o primeiro lugar na categoria Grand Super Sênior (GSS) da terceira etapa da Copa Beto Carrero de Kart 2025. A competição foi realizada no último final de semana, no Kartódromo Internacional Beto Carrero, localizado em Penha, Santa Catarina, e reuniu os principais nomes da modalidade na faixa etária acima dos 60 anos.

A etapa serviu como preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá em novembro. Jedson Vicente demonstrou consistência e técnica ao longo das duas baterias disputadas. Na primeira, realizada na manhã de sábado, o cambeense largou da 11ª posição e cruzou a linha de chegada em quinto lugar. Já na segunda bateria, também disputada no sábado, partiu da quarta posição e finalizou em primeiro, garantindo assim a liderança na classificação geral.

Com o desempenho, Jedson Vicente somou 42 pontos, superando o vice-líder Fernando Pastro, que acumulou 41 pontos. O pódio foi completado por Edward Fachini, com 36 pontos, mesmo número obtido por Sergio Ramos, quarto colocado.

A Copa Beto Carrero é considerada uma das principais competições regionais de kart do Brasil e serve de termômetro para pilotos que almejam destaque no cenário nacional. O evento atrai competidores experientes de diversas regiões e proporciona disputas de alto nível técnico.

Confira os 5 primeiros colocados da categoria Grand Super Sênior:

1º Jedson Vicente – 42 pts

2º Fernando Pastro – 41 pts

3º Edward Fachini – 36 pts

4º Sergio Ramos – 36 pts

5º Amilcar Mugnaini – 32 pts

Com a vitória, Jedson Vicente reforça sua preparação para o Campeonato Brasileiro e leva o nome de Cambé ao topo do pódio em uma das pistas mais tradicionais do país.