O amor está no ar, mas os presentes nem tanto?! Fecomércio aponta que nem 40% dos paranaenses presentearão no Dia dos Namorados

Já de acordo com a Associação Empresarial de Cambé- Acic, o comércio cambeense segue com expectativas para vendas maiores que em 2024

De acordo com Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e Sebrae/PR, “o amor está no ar”, mas a intenção de presentear no Dia dos Namorados, nem tanto. Sondagem realizada pela pelas entidades citadas revela que somente 39,4% dos paranaenses pretendem presentear no próximo dia 12 de junho. Na região Norte, esse percentual é menor, de 37,2%, ante 42,3% que não vão comprar nada e 20,5% que estão indecisos.

Segundo os dados apresentados pela Fecomércio e Sebrae, o principal motivo alegado por quem vai passar a data sem presentes é não ter um namorado(a) ou companheiro(a), com 32% das respostas. Outros 19,6% preferem não gastar, sem motivo específico, enquanto 17,5% dizem não comemorar a data e 16,5% mencionaram a situação financeira ou o desemprego como impedimento.

Também de acordo com o levantamento, as mulheres estão menos propensas a comprar presentes para o namorado: 48,6% não pretendem comprar presentes neste Dia dos Namorados, enquanto 36,1% vão presentear. Já entre os homens, 38,1% demonstram intenção de compra e 36,9% não planejam gastar.

Com isso, a Coluna Bela Manchete da página @emilymullerjorn foi conversar com a Associação Empresarial de Cambé -Acic, para saber sobre a expectativa da Entidade e dos comerciantes em relação à essa data em Cambé. “Estamos com uma expectativa muito positiva para o comércio de Cambé para o Dia dos Namorados. Sabemos que essa data é uma das mais importantes do varejo que impacta em específico algumas áreas, como a parte de presentes, vestuário, perfumaria, floricultura e tantos outros. Nosso comércio é forte, diversificado e vem se mostrando preparado para atendar com qualidade e criatividade seus consumidores”, afirmou Ester Koga, presidente da Acic.

Ester comentou ainda sobre a importância da compra local. “Reforçamos a importância de comprar no comércio local, pois isso fortalece a economia da cidade, gera empregos e movimenta toda a comunidade. Acreditamos que boas estratégias e atendimento acolhedor- que não pode faltar, teremos um crescimento nas vendas em relação ao ano passado. E acreditamos que os namorados encontrarão tudo que precisam em nossa cidade!”

Tipo de presentes

A principal escolha para agradar a pessoa amada na região Norte serão roupas, bolsas e calçados, escolhidos por 56,1% dos entrevistados. Em seguida estão perfumes e cosméticos (28,1%), jantar (14%) e joias, bijuterias e outros acessórios (12,3%).

Valor do presente

Neste ano, o tíquete médio de compras no Paraná será de R$ 197,53. Na região Norte, no entanto, o valor será inferior à média estadual, com expectativa de gasto de R$ 193,06. Esta é a única região pesquisada onde a diferença dos tíquetes médios entre os gêneros é pequena, sendo de mulheres R$ 191,67 entre as mulheres e de R$ 194,17 entre os homens.

Período da compra

A maioria das compras será feita na semana que antecede o Dia dos Namorados, com 59,6% das menções. Os casais que pretendem comprar de 8 a 15 dias antes correspondem a 22,8% e os que já adquiriram o presente somam 10,6%. Apenas 7% deixarão para o próprio dia 12.

Forma de pagamento

A maioria dos consumidores dará preferência ao pagamento à vista, com 51% das intenções somando Pix, cartão de débito e dinheiro. O cartão de crédito parcelado concentrará 34,5% das compras e na modalidade para o vencimento, 12,7%.

Influência na decisão de compra

O custo-benefício é o principal fator avaliado, com 30,4%, seguido pelo atendimento do vendedor, com 23,2%. A qualidade do produto também conta muito para 19,6%, enquanto os aspectos relacionados a preço aparecem somente depois de atendidos estes outros pré-requisitos.

E você, vai presentear no Dia dos Namorados?