Lotérica de Cambé premia apostador com mais de R$ 850 mil na Lotofácil

A cidade de Cambé, no norte do Paraná, teve mais uma vez destaque no cenário nacional das loterias. Um apostador que realizou seu jogo na Lotérica Super Sorte, localizada no município, foi contemplado com o prêmio principal do concurso 3411 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025. O valor recebido ultrapassa os R$ 850 mil.

Reconhecida regionalmente como uma lotérica “pé quente”, a Super Sorte já soma seis prêmios principais distribuídos em diferentes concursos. A conquista reforça a fama do estabelecimento entre os apostadores locais e de cidades vizinhas.

O concurso 3411 da Lotofácil teve os seguintes números sorteados: 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24 e 25. A Lotofácil é uma das loterias mais populares do país, conhecida por suas regras simples e alta probabilidade de acerto, o que atrai milhões de apostadores em cada edição.

A Caixa Econômica Federal informou que o prêmio do concurso não acumulou, e a estimativa para o próximo sorteio, marcado para sábado (7), é de aproximadamente R$ 1,8 milhão. O evento segue o calendário regular da loteria e mantém o interesse de apostadores em todo o Brasil.

Moradores de Cambé celebraram a vitória com entusiasmo, e a expectativa é de que o movimento na Lotérica Super Sorte aumente nas próximas semanas, impulsionado pela recente premiação.