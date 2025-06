Atropelamento na PR-445 em Cambé deixa um morto e outro ferido; motorista fugiu sem prestar socorro

Acidente ocorreu na madrugada de domingo (8), próximo ao Jardim Ana Rosa; vítimas são moradores de Londrina e caminhavam após pane seca no veículo

Na madrugada deste domingo, 8 de junho de 2025, um atropelamento registrado por volta das 4h30 na PR-445, em Cambé, resultou na morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida. O acidente ocorreu nas proximidades da rotatória de acesso ao Jardim Ana Rosa, sentido Londrina.

Segundo informações preliminares, as vítimas são moradores de Londrina, dos bairros Jardim Maracanã e Jardim João Paz. Eles caminhavam pela marginal da rodovia após o veículo em que estavam apresentar pane seca, por volta das 4h10. Diante da falta de combustível e da ausência de postos 24 horas na região, parte do grupo decidiu ir a pé até o Posto Trevo para buscar gasolina.

Durante o trajeto, os dois homens foram atropelados por um veículo que, após o impacto, fugiu do local sem prestar socorro. Uma das vítimas morreu no local antes da chegada do socorro médico. A outra foi encaminhada ao hospital em estado grave e, até o momento, não pôde prestar depoimento.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região. A Delegacia de Cambé investiga o caso e solicita apoio da população para identificar o veículo envolvido na colisão. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone (43) 3249-8615 (WhatsApp denuncia).

Relatos de populares indicam que câmeras de segurança da região podem ajudar na identificação do veículo. A Polícia Civil trabalha para obter as imagens e avançar nas investigações.