Roger Silva é o novo técnico do Londrina Esporte Clube para sequência da Série C

O Londrina Esporte Clube anunciou a contratação do técnico Roger Silva para comandar a equipe na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O treinador, de 40 anos, inicia os trabalhos oficialmente na próxima segunda-feira (10), quando terá o primeiro contato com o elenco no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), local também da próxima partida do clube, marcada para o domingo (15), às 16h, diante do Figueirense.

Natural de Campinas (SP), Roger Rodrigues da Silva iniciou sua trajetória no futebol como atacante da Ponte Preta em 2003. Como atleta, construiu carreira em diversos clubes nacionais e internacionais, incluindo São Paulo, Palmeiras, Sport, Fluminense, Vitória, Corinthians, Internacional, além de passagens pelo futebol japonês, sul-coreano e dos Emirados Árabes. Encerrou sua carreira como jogador em 2021, na Inter de Limeira-SP.

No mesmo ano, Roger iniciou sua carreira como treinador, assumindo a Inter de Limeira. Desde então, acumulou experiências em equipes como Athletic-MG, Pouso Alegre-MG, Manaus e Primavera-SP. Seu trabalho mais duradouro foi no Athletic, onde esteve em três passagens diferentes e dirigiu o time em 80 partidas.

Pelo clube mineiro, Roger conquistou títulos como o Campeonato Mineiro do Interior (2022 e 2023), a Recopa Mineira (2023) e o Troféu Inconfidência (2024). Além disso, levou o Athletic ao vice-campeonato da Série C em 2023, garantindo o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador chega ao Londrina acompanhado de seus auxiliares Eduardo Abdo e Renato Gheler. A expectativa da diretoria alviceleste é de que Roger contribua com sua experiência recente em competições nacionais para fortalecer a equipe na luta por uma posição de destaque na Série C.