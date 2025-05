Suspeita de envolvimento em latrocínio de taxista em Cambé é transferida para cadeia feminina de Londrina

CAMBÉ/PR – A mulher suspeita de envolvimento no latrocínio que vitimou o taxista José Rossi, de Cambé, foi transferida nesta semana para a cadeia feminina de Londrina. A decisão ocorreu após a suspeita, que estava detida na cidade de Itatinga, interior de São Paulo, fugir da unidade prisional no último sábado (26) e ser posteriormente recapturada pelas autoridades.

A transferência para Londrina visa facilitar o andamento das investigações, uma vez que os depoimentos dos envolvidos são essenciais para esclarecer a dinâmica do crime. Outros três suspeitos do caso, todos homens, seguem presos na cadeia pública de Cambé.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 22 de abril de 2025, quando o taxista José Rossi foi encontrado morto após ser vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo as investigações, o grupo criminoso teria roubado o veículo da vítima, que posteriormente foi localizado pela Guarda Civil Municipal por meio da muralha virtual — sistema de monitoramento eletrônico utilizado para identificação de veículos com alerta.

Com a localização do carro e as informações obtidas, a Polícia conseguiu identificar e prender os suspeitos envolvidos. A mulher, agora transferida para Londrina, teria participado diretamente do crime e da fuga posterior.

A Polícia Civil segue apurando os detalhes do caso e trabalhando na reconstituição dos fatos, além de analisar os depoimentos dos envolvidos. A expectativa é que o inquérito seja concluído nas próximas semanas.

O Portal Cambé continuará acompanhando o andamento das investigações e informará a população sobre qualquer nova atualização do caso.