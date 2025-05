Sanepar realiza interligação de rede e suspende abastecimento nos residenciais Abussafe e Aurora em Cambé

CAMBÉ/PR – A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que realizará, na próxima terça-feira (6), uma obra de interligação de rede no município de Cambé, que afetará diretamente o abastecimento de água nos residenciais Abussafe e Aurora. Os serviços ocorrerão entre 8h e 18h, com previsão de normalização gradativa do fornecimento ao longo da noite.

A companhia alerta que o abastecimento poderá ser interrompido completamente durante o período da obra, especialmente em imóveis que não possuem caixa-d’água domiciliar. Clientes que contam com reservatórios próprios de no mínimo 500 litros, conforme recomenda a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), não devem sofrer maiores transtornos.

A Sanepar ressalta que o serviço pode ser adiado em caso de mau tempo ou condições que comprometam a segurança das equipes técnicas. Enquanto durar a suspensão no fornecimento, a população deve evitar o desperdício e priorizar o uso de água para alimentação e higiene pessoal.

Canais de atendimento

Para mais informações, os consumidores podem utilizar os seguintes canais oficiais de atendimento da Sanepar:

Telefone: 0800 200 0115

0800 200 0115 WhatsApp: (41) 99544-0115

(41) 99544-0115 E-mail: atendimentoaocliente@sanepar.com.br

atendimentoaocliente@sanepar.com.br Aplicativo: Sanepar Mobile

Sanepar Mobile Site oficial: www.sanepar.com.br

A Sanepar recomenda que os consumidores tenham em mãos a conta de água ou o número de matrícula ao entrar em contato com a central de atendimento.

O Portal Cambé continuará acompanhando e informando a população sobre obras e serviços que impactam a rotina dos moradores.