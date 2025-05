Entenda como identificar e agir em caso de descontos indevidos no INSS

CAMBÉ/PR – A recente descoberta de uma fraude que desviou cerca de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas do INSS tem gerado dúvidas entre moradores de Cambé e Londrina. A operação, conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Polícia Federal, revelou que diversas associações vinham realizando descontos não autorizados em benefícios previdenciários por meio de assinaturas falsificadas.

Segundo a especialista em Direito Previdenciário, doutora Jéssica Galvani, a fraude começou a ser investigada após auditoria da CGU em 2023, que identificou que mais de 97% dos beneficiários não autorizaram os descontos registrados. Os valores eram cobrados como mensalidades de associações, muitas das quais os beneficiários sequer conheciam.

Como saber se você foi vítima

A doutora Jéssica explica que é possível verificar a existência de descontos indevidos de forma simples, utilizando o aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo Meu INSS com seu CPF e senha. Vá até a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”. Verifique se há descontos de mensalidades associativas ou cobranças de entidades que você não reconhece. Caso existam, solicite a exclusão do desconto pelo próprio app: Acesse a aba “Novo Pedido”

Busque por “Excluir Mensalidade”

Selecione o serviço indicado e siga as instruções da plataforma

Como pedir ressarcimento

Para reaver os valores já descontados, o beneficiário pode optar por duas formas:

Contato direto com a entidade , por meio do número 0800 informado no extrato

, por meio do número 0800 informado no extrato E-mail ao INSS: enviar solicitação para

📧 acordo.mensalidade@inss.gov.br

Atendimento local e novos esclarecimentos

Diante da alta demanda de dúvidas recebidas pelos canais do Portal Cambé e do Portal Londrina, uma live com a doutora Jéssica Galvani será realizada na próxima semana para esclarecer ao vivo todas as perguntas da população.

Os interessados podem enviar dúvidas previamente pelo WhatsApp do Portal Cambé:

📱 (43) 9 8851-0866

O Portal Cambé reforça que acompanhar o extrato de benefício e manter atenção a movimentações suspeitas são atitudes essenciais para garantir os direitos dos aposentados e pensionistas. Mais informações sobre a data e horário da live serão divulgadas nas redes sociais dos portais.