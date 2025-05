Londrina empata com São Bernardo fora de casa pela Série C e segue invicto

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – Em partida válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, São Bernardo e Londrina Esporte Clube empataram em 0 a 0, na noite desta segunda-feira (5), no estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista. O jogo foi marcado por boas chances criadas de ambos os lados, mas terminou sem gols.

O São Bernardo teve as principais oportunidades da partida, parando em defesas seguras do goleiro Luiz Daniel, que se destacou com intervenções decisivas. Já o Tubarão respondeu com mais intensidade nos minutos finais da partida, pressionando os donos da casa, mas também sem sucesso nas finalizações.

O resultado mantém o Londrina invicto na competição, agora com oito pontos somados, ocupando a quinta colocação na tabela. Já o São Bernardo chega a cinco pontos e aparece na 11ª posição, buscando recuperação nas próximas rodadas.

Próximos compromissos

O Londrina volta a campo no próximo domingo (11), às 19h, contra o Tombense, no Estádio Vitorino Golsaves Dias (VGD). A equipe buscará a vitória em casa para se firmar ainda mais entre os primeiros colocados.

Já o São Bernardo enfrenta o Guarani, no sábado (10), às 17h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Classificação – Série C (após 4 rodadas)

Posição Clube P J V E D GP GC SG % 1º Ituano 10 4 3 1 0 7 3 +4 83% 2º Ponte Preta 10 4 3 1 0 6 2 +4 83% 3º Maringá 10 4 3 1 0 8 5 +3 83% 4º Caxias 9 4 3 0 1 7 4 +3 75% 5º Londrina 8 4 2 2 0 6 2 +4 66% 6º Brusque 8 4 2 2 0 2 0 +2 66% 7º Tombense 7 4 2 1 1 6 5 +1 58% 8º Ypiranga-RS 6 4 2 0 2 5 6 -1 50% 9º Botafogo-PB 5 4 1 2 1 4 2 +2 41% 10º CSA 5 4 1 2 1 4 4 0 41% 11º São Bernardo 5 4 1 2 1 2 2 0 41% 12º Retrô 4 4 1 1 2 2 3 -1 33% 13º Floresta 4 4 1 1 2 1 3 -2 33% 14º Guarani 3 4 1 0 3 4 7 -3 25% 14º Itabaiana 3 4 1 0 3 4 7 -3 25% 16º Confiança 3 4 1 0 3 5 9 -4 25% 17º ABC 3 4 0 3 1 4 5 -1 25% 18º Náutico 2 4 0 2 2 2 4 -2 16% 19º Anápolis 2 4 0 2 2 1 4 -3 16% 20º Figueirense 1 4 0 1 3 6 9 -3 8%

O Portal Cambé continua acompanhando o desempenho do Londrina na Série C e trará todas as atualizações das próximas rodadas.

📸 Fábio Giannelli