Equipe de Handebol Master de Cambé se destaca em torneio internacional no Paraguai e já se prepara para o Brasileiro

CAMBÉ – Atletas veteranos da equipe de handebol master de Cambé participaram recentemente de um torneio internacional no Paraguai, representando o município com duas categorias: 49+ e 55+. O evento esportivo, voltado para jogadores com idade a partir de 45 anos, reuniu equipes de diversos países da América do Sul.

A categoria 49+ de Cambé conquistou o segundo lugar, ficando atrás apenas da equipe paraguaia La Barreada, que ficou com o título. Já a equipe 55+ terminou o torneio na quarta colocação. O pódio geral do campeonato foi composto por La Barreada (1º), Cambé 1 (2º), São Miguel do Iguaçu (3º) e Cambé 2 (4º).

Segundo os organizadores e participantes, a competição foi marcada pelo espírito esportivo, integração entre os atletas e bom nível técnico. O desempenho da equipe de Cambé foi considerado positivo, refletindo o trabalho contínuo de preparação física e tática realizado pelos atletas.

O grupo, que conta com ex-jogadores e entusiastas do esporte, tem buscado manter uma rotina de treinos regulares, promovendo o retorno à prática esportiva e combatendo o sedentarismo. Além dos benefícios físicos, os atletas também relatam melhora na saúde mental e no convívio social proporcionado pela modalidade.

Agora, o foco da equipe está na preparação para o Campeonato Brasileiro Master de Handebol, considerado um dos mais importantes do mundo na categoria. A competição será disputada nas cidades de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André, todas no estado de São Paulo.

O grupo cambeense agradeceu o apoio recebido da Secretaria Municipal de Esportes de Cambé, que tem colaborado dentro das possibilidades para viabilizar a participação dos atletas nas competições.

A dedicação dos jogadores, mesmo diante dos desafios naturais da idade e do tempo afastados das quadras, demonstra a força do esporte como ferramenta de inclusão, saúde e superação. A equipe segue treinando e motivada para continuar representando Cambé com empenho nas próximas disputas.