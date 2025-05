Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, identifica suspeito e recupera celular furtado em Londrina

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, identificou e qualificou um homem suspeito de envolvimento em um furto ocorrido em um depósito de materiais de construção localizado na área central de Londrina. O crime foi registrado no dia 30 de abril de 2025.

Durante as investigações conduzidas pelo setor de investigação da Delegacia de Cambé, foi possível recuperar um dos aparelhos celulares subtraídos durante a ação criminosa. A atuação rápida dos policiais civis foi determinante para o avanço das apurações.

O suspeito também é investigado por outros furtos semelhantes que ocorreram em Cambé. As diligências continuam, com o objetivo de esclarecer a possível ligação do indivíduo com outras ocorrências na região.

A Polícia Civil do Paraná reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas. Informações relacionadas a crimes como furto, roubo, tráfico de drogas e homicídios podem ser repassadas pelo telefone (43) 3249-8615, que funciona como WhatsApp direto com os investigadores, ou pelo Disque Denúncia 181.

A colaboração da sociedade é essencial para o fortalecimento da segurança pública e para o êxito nas ações policiais na região de Cambé e Londrina.