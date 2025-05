Atletas de Cambé participam da 4ª Copa Internacional de Futsal Master em Foz do Iguaçu

FOZ DO IGUAÇU – Representando o município de Cambé, os atletas Gilson Saloio, Celso Luis e Carlão Pavinato participaram da 4ª edição da Copa Internacional de Futsal Master, realizada em Foz do Iguaçu entre os dias 1º e 4 de maio de 2025. O evento reuniu equipes veteranas de diversas regiões do Brasil e de países da América do Sul, promovendo o esporte e a integração entre atletas acima de 50 anos.

Gilson Saloio, atuando como goleiro, e Celso Luis integraram a equipe da ALEM Londrina Futsal Master, que alcançou a quarta colocação na competição geral. Ambos os jogadores participaram da categoria principal do time, composta por atletas com experiência e histórico esportivo na modalidade.

Já o também cambeense Carlão Pavinato defendeu a equipe da ALEM Londrina Futsal Master nas categorias 50+ e 55+, contribuindo nas duas faixas etárias com sua atuação no gol. A participação dupla reforça o comprometimento dos atletas com a promoção do futsal entre os veteranos.

A competição foi considerada de alto nível técnico e contou com grande representatividade de atletas da região sul do Brasil. A presença de jogadores cambeenses em torneios desse porte demonstra o fortalecimento do esporte na cidade e incentiva a prática esportiva como ferramenta de saúde e socialização para pessoas com mais de 50 anos.

A organização da Copa Internacional de Futsal Master reforça a importância da continuidade da prática esportiva ao longo da vida e promove um espaço de convivência e respeito entre atletas de diferentes idades e localidades.