Atletas de Cambé se destacam em seleção do campeonato nacional de handebol e conquistam vaga para o Brasileiro de Clubes

CAMBÉ – Três representantes de Cambé foram escolhidos para a seleção do campeonato nacional de handebol, demonstrando a força do esporte no município e a qualidade do trabalho desenvolvido na base. Os destaques foram Miguel Marques, eleito melhor armador esquerdo, Rodrigo Hossel, como melhor goleiro, e Rodolfo Cyborg, premiado como melhor técnico da competição.

Os atletas, que iniciaram sua trajetória no projeto do bairro Ana Elisa, em Cambé, hoje ganham visibilidade em nível nacional. De acordo com o técnico Rodolfo Cyborg, a conquista é fruto de um trabalho iniciado em 2019, com dedicação e foco no desenvolvimento dos jovens talentos locais.

“Esses meninos estão comigo desde 2019. Do Ana Elisa para o Brasil. É uma alegria ver que estamos alcançando mais do que imaginávamos. Enfrentamos uma das principais equipes do país, com atletas selecionados de várias regiões, e conseguimos nos destacar”, afirmou o treinador.

A equipe conquistou o vice-campeonato na competição, o que garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro de Clubes. O próximo passo será avaliar a viabilidade de participação no torneio, considerando questões logísticas e de apoio.

Rodolfo também agradeceu o apoio recebido pela Secretaria Municipal de Esportes de Cambé, que tem sido parceira no desenvolvimento do handebol local. Ele destaca que ainda está em processo de transição entre a carreira de atleta e a de treinador, e que conquistas como essa fortalecem sua motivação e a continuidade do projeto.

A presença dos atletas cambeenses na seleção do campeonato evidencia o potencial esportivo da cidade e reforça a importância do investimento em projetos de base e formação esportiva.