Acidente na BR-369 em frente ao Ney Braga deixa dois feridos durante a madrugada

Na madrugada desta Sábado (7), por volta de 00h10, um grave acidente foi registrado na BR-369, no sentido Londrina–Cambé, nas proximidades do Conjunto Ney Braga. Um automóvel Volkswagen Gol, ocupado por três pessoas, colidiu violentamente contra o muro de um estabelecimento comercial.

De acordo com informações apuradas no local, o veículo era conduzido por um homem de 29 anos. Ele estava acompanhado de outro homem no banco do passageiro dianteiro e de Clarinar Delvale, 42 anos, que estava no banco traseiro. O condutor teria perdido o controle da direção, subido na calçada e batido de frente contra o muro que abriga a caldeira de um motel — estrutura responsável pelo aquecimento de água no local.

Com o impacto, Clarinar chegou a ficar inconsciente por alguns instantes, mas recuperou a consciência ainda no local. Ela sofreu um forte impacto na região do tórax ao colidir com o encosto do banco do passageiro. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Siate, com apoio médico e o caminhão de resgate, atuaram no atendimento às vítimas. A mulher foi retirada do veículo pelo porta-malas, devido à dificuldade de acesso pelas portas laterais.

O condutor, que teve apenas escoriações, foi encaminhado ao Hospital Evangélico de Londrina. Já Clarinar Delvale também foi levada ao mesmo hospital com suspeita de trauma torácico. O terceiro ocupante do veículo recusou atendimento hospitalar. No interior do carro, foram encontradas diversas latas de cerveja vazias aos pés do passageiro, o que será avaliado no inquérito policial.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para o registro da ocorrência e levantamento das circunstâncias do acidente. Segundo um segurança que atua na região, parte do sistema de câmeras de segurança estava desligado no momento da colisão, o que pode dificultar a análise de imagens.

As causas exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.