Dois homens ficam feridos após capotamento na PR-090 em Alvorada do Sul

Na tarde deste sábado, 12 de abril de 2025, um acidente do tipo capotamento foi registrado na PR-090, no quilômetro 439 + 300 metros, no trecho entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, no norte do Paraná. O fato ocorreu por volta das 17h e envolveu um único veículo, um Chevrolet Corsa Classic, com placas de Londrina/PR.

De acordo com informações da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a equipe da PRv Charles Naufal foi acionada para atender a ocorrência de sinistro com vítima. O veículo seguia sentido Bela Vista do Paraíso para Alvorada do Sul quando, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, perdeu o controle e capotou, vindo a parar às margens esquerdas da rodovia, conforme o sentido de tráfego.

O condutor do automóvel, um homem de 67 anos, e o passageiro, de 25 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Alvorada do Sul para atendimento médico. O teste do etilômetro não foi realizado devido ao estado de saúde do motorista, que já havia sido conduzido ao hospital no momento da chegada da equipe.

As condições climáticas no momento do acidente eram boas, e o local do ocorrido não possui restrição de ultrapassagem. O veículo acidentado foi removido por guincho particular, liberado ainda no local após os procedimentos de praxe.

A Polícia Rodoviária Estadual reforça que segue acompanhando o caso e alerta os condutores para a importância de dirigir com atenção redobrada, mesmo em trechos sem sinalização de risco. As investigações sobre as causas do acidente continuam.