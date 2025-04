Canil do BPRv apreende 60 kg de maconha em ônibus durante fiscalização em Rolândia

Na noite deste Domigo (13), uma ação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de 60,4 quilos de maconha na rodovia PR-986, em frente ao posto rodoviário de Rolândia, no norte do Paraná. A operação fazia parte das atividades de rotina de combate ao crime nas rodovias estaduais.

Durante a abordagem a um ônibus que fazia o trajeto Foz do Iguaçu – Mauá (SP), os policiais do canil do BPRv empregaram os cães farejadores Árius, Airon e Maximus na verificação das bagagens transportadas no compartimento inferior do veículo. Os cães indicaram duas malas suspeitas, que, após identificação dos proprietários, levaram à prisão de dois homens, de 32 e 36 anos.

Dentro das malas, os policiais encontraram 83 tabletes de maconha, que totalizaram 60,4 quilos da substância ilícita. Questionados, os suspeitos informaram que a droga havia sido embarcada na região da fronteira do Paraná com o Paraguai e tinha como destino o interior do estado de São Paulo.

Os dois homens foram detidos em flagrante e encaminhados, juntamente com a droga apreendida, para a delegacia de polícia local, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Militar do Paraná, por meio do BPRv, reforça que ações como essa são fundamentais para o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e reafirma o compromisso com a segurança da população nas rodovias estaduais.

