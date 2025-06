Roger Silva é apresentado como novo técnico do Londrina Esporte Clube e destaca compromisso com projeto sério e futebol ofensivo

Na tarde desta segunda-feira, o Londrina Esporte Clube (LEC) apresentou oficialmente seu novo treinador, Roger Silva, que assume o comando técnico da equipe na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Em coletiva à imprensa, Roger destacou que aceitou o convite por acreditar no projeto estruturado do clube, que envolve uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e um planejamento sério.

Com passagens por equipes da Série A, B e C, o técnico afirmou que vive o maior desafio da sua carreira e demonstrou entusiasmo com a oportunidade de liderar um clube tradicional como o Londrina. “É um projeto que me motiva. Estou aqui porque acredito na seriedade das pessoas envolvidas. Quero construir algo sólido e duradouro”, declarou.

Durante a entrevista, Roger reforçou sua preferência por um futebol ofensivo, com marcação alta e intensidade. Disse não abrir mão de uma equipe que “pressiona, compete e joga”, citando como exemplo a campanha à frente do Atlético de São João da Barra, onde alcançou bons resultados com uma proposta de jogo propositiva.

Ao ser questionado sobre possíveis mudanças em relação ao estilo adotado por seu antecessor, Claudinei Oliveira, Roger evitou comparações, mas destacou que pretende inserir gradativamente suas ideias. “Quero uma equipe que goste da bola, que crie, que incomode o adversário. Tenho respeito pelo trabalho anterior, mas trarei minha identidade ao time”, afirmou.

Com experiência em outras edições da Série C, o treinador destacou a importância do aproveitamento como mandante. “Precisamos transformar o VGD em um caldeirão. É aqui que se constroem os acessos. Já vi isso acontecer e acredito na força da nossa torcida”, disse.

Sobre o elenco, o treinador mostrou otimismo. Destacou nomes como Iago, Pablo, Wallace e Souza, e afirmou que todos os jogadores terão oportunidades conforme o desempenho nos treinamentos. “As vagas estão abertas. Quem mostrar rendimento vai jogar”, enfatizou.

Roger também fez um apelo à torcida. “Peço o apoio de todos. Que abracem a equipe. Estamos dentro do planejamento, e o objetivo é terminar a primeira fase entre os oito primeiros. Com trabalho e união, podemos buscar o acesso”, concluiu.

A estreia do novo comandante será neste fim de semana, no Vitorino Gonsalves Dias, diante da torcida, em partida válida pela sequência da Série C.