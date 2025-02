Estudante de Londrina se destaca com alto desempenho no Enem e conquista aprovação em 89 universidades de Medicina

Londrina, 07 de fevereiro de 2025 – A estudante londrinense Catharina Barbosa Spegiorin, de 17 anos, obteve um desempenho excepcional no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançando uma nota final de 826,54 pontos e garantindo aprovação em 89 das 90 universidades públicas de Medicina do Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A aluna do Colégio Premier by Wezen destacou-se especialmente na prova de Ciências Humanas, onde acertou todas as questões.

O professor de Sociologia e coordenador do Ensino Médio no Colégio Premier by Wezen, Marcos Ursi Corrêa de Castilho, comemorou a conquista da estudante e ressaltou seu comprometimento. “Catharina sempre foi uma aluna muito focada, dedicada e com grande talento. Sua disciplina e respeito pelos professores chamavam a atenção, sempre demonstrando gentileza e disposição para aprender”, destacou.

Já o coordenador de orientação pedagógica do Colégio, Alisson Henrique Moreira Sanches, um dos principais especialistas em Enem do Paraná, atribuiu o sucesso da estudante à sua rotina de estudos bem estruturada e ao acompanhamento pedagógico frequente. “O grande diferencial foi a organização dos estudos, com revisões periódicas, acompanhamento de desempenho e um foco absoluto na preparação para o vestibular”, explicou.

Catharina revelou que sua motivação principal era o interesse em pesquisa científica e formação acadêmica. “Decidi buscar um alto desempenho porque queria ingressar em universidades renomadas como USP, Unicamp, Unesp e UFMG, que possuem processos seletivos extremamente concorridos. Além disso, minha paixão pela Medicina e pelo cuidado com o próximo sempre me impulsionaram”, declarou.

A rotina de estudos de Catharina foi intensa: de domingo a domingo, entre 9 e 13 horas diárias. Segundo a estudante, a participação nas aulas do Premier by Wezen e o estudo ativo por meio da resolução de questões foram fundamentais para sua preparação. Entre os desafios enfrentados, destacou a pressão psicológica e a necessidade de resiliência. Durante o Ensino Médio, contou com apoio psicoterapêutico e acompanhamento socioemocional do colégio, o que ajudou a equilibrar suas expectativas e lidar melhor com os momentos de frustração.

Diante das muitas aprovações, Catharina optou por cursar Medicina na Universidade de São Paulo (FMUSP), a maior da América Latina e a única instituição brasileira entre as 100 melhores do mundo. Segundo a estudante, sua escolha foi baseada na infraestrutura da universidade, oportunidades de pesquisa e no prestígio do corpo docente. “A FMUSP me proporciona acesso à produção científica de ponta, hospitais-escola de referência e um corpo docente formado pelos principais profissionais de cada área. Além disso, sempre tive um apreço pessoal pela cidade de São Paulo”, justificou.

Catharina também reconheceu o papel fundamental do Colégio Premier by Wezen em sua jornada. “A preparação no Premier foi essencial não apenas para o vestibular, mas também para minha formação cidadã. O suporte socioemocional foi fundamental para manter minha motivação e enfrentar os desafios do Enem e dos vestibulares. O Premier by Wezen tornou meus sonhos acadêmicos possíveis”, concluiu a estudante.