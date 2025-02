Viaduto da Esperança: DNIT Aprova Projeto para Construção em Cambé

Cambé, 07 de fevereiro de 2025 – Uma das obras mais aguardadas de Cambé recebeu a aprovação necessária para avançar. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), vinculado ao Ministério dos Transportes, deu aval ao projeto e liberou a construção do Viaduto da Esperança. A estrutura será erguida no cruzamento da Avenida da Esperança com a BR-369, com um custo estimado de R$ 25 milhões. A Prefeitura de Cambé já comunicou o Governo do Estado, que dará continuidade ao processo licitatório.

De acordo com a Prefeitura, aproximadamente 25 mil veículos e seis mil caminhões transitam diariamente pelo trecho, que serve de ligação entre Londrina, Rolândia e Arapongas. Além disso, a rodovia corta Cambé, separando duas regiões habitadas por cerca de 50 mil moradores em cada lado.

Em fevereiro de 2024, o prefeito Conrado Scheller esteve em Curitiba para entregar pessoalmente o projeto ao DNIT. Desenvolvido com projeções em 3D e simulações, o planejamento permite melhor previsão de custos, soluções técnicas e correção antecipada de erros. Agora, com a aprovação do DNIT, a licitação seguirá os trâmites junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER).

O prefeito destacou a importância da obra para a cidade e toda a região. “O viaduto é esperado não só por Cambé, mas por todos que utilizam a BR-369. Mais de 25 mil veículos passam ali diariamente. Agora, com a aprovação, o governador Ratinho Junior pode dar andamento à licitação e iniciar a construção. Conversei com ele e ele garantiu a continuidade do processo.”

O governador Ratinho Junior também ressaltou a relevância do viaduto, considerando-o parte de um conjunto de melhorias na infraestrutura viária da região, incluindo o Viaduto José do Carmo Garcia e o da PUC, em Londrina. “Esse projeto é fundamental para reduzir acidentes, integrar a cidade e melhorar a logística regional. Cambé ainda é dividida pela BR, e essa obra ajudará a unificar o município e proporcionar mais segurança e desenvolvimento.”

A expectativa é que, com a conclusão da licitação, as obras tenham início nos próximos meses, proporcionando avanços significativos para a mobilidade e infraestrutura da região.