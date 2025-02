Homem morre em confronto com a Polícia Militar no Jardim Josiane, em Cambé

Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar do Paraná registrou um confronto no bairro Jardim Josiane, em Cambé. O incidente ocorreu durante uma abordagem de rotina, que resultou na morte de um suspeito que teria reagido à ação policial.

De acordo com informações do Oficial da PM, Tenente Maturana, a equipe policial identificou um veículo em que o condutor realizava manobras perigosas. Diante da situação, foi dada voz de abordagem, momento em que o suspeito tentou fugir com o automóvel. Ao perceber que não conseguiria escapar, ele abandonou o carro e se refugiou em uma residência próxima.

A Polícia Militar mobilizou equipes de apoio para realizar o cerco na região. Durante a incursão no imóvel, o suspeito foi encontrado escondido atrás de uma caixa d’água. No momento da abordagem, ele sacou uma arma de fogo contra os policiais, que revidaram e neutralizaram a ameaça. O indivíduo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A identidade do homem ainda não foi confirmada oficialmente, visto que ele não portava documentos. A Polícia Civil está conduzindo a investigação para verificar possíveis antecedentes criminais e se o veículo utilizado possuía registro de furto ou roubo.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança pública e destaca a importância das abordagens preventivas no combate ao crime. As autoridades competentes estão no local para os procedimentos legais e posterior identificação do suspeito.