Polícia Rodoviária Estadual prende dois homens por tráfico de drogas em Sertaneja

Sertaneja, 07 de fevereiro de 2025 – Em uma operação realizada pela 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), dois homens foram presos na PR-323 por envolvimento com tráfico de drogas. A ação ocorreu nesta sexta-feira durante uma fiscalização de alcoolemia no município de Sertaneja.

Ao ser dada ordem de parada a um veículo Renault/Sandero, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga em direção ao estado de São Paulo. Durante o acompanhamento tático, o veículo colidiu contra placas de sinalização da rodovia. Durante a fuga, os ocupantes tentaram se desfazer de uma mochila, posteriormente localizada pelos policiais.

Dentro da mochila, foram encontrados 5,5 kg de maconha do tipo Dry, uma variante de alto valor no mercado ilegal, com prejuízo estimado em R$ 150 mil. De acordo com os presos, eles receberiam R$ 10 mil pelo transporte da droga.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cornélio Procópio, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com a segurança pública e o combate ao crime organizado. A operação reforça a importância das ações preventivas nas rodovias estaduais para coibir a circulação de substâncias ilícitas.