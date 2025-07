Polícia Militar do Paraná cumpre 597 mandados de prisão em operação regional no norte do estado

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional (2º CRPM), concluiu no dia 30 de junho a Operação Liberdade Condicionada, que teve como foco a localização e prisão de foragidos da Justiça nos 89 municípios sob responsabilidade da unidade. Ao todo, 597 mandados judiciais foram cumpridos ao longo dos três meses de atuação da força-tarefa.

Iniciada em 1º de abril, a operação foi planejada com o objetivo de ampliar a presença policial nas comunidades, reforçando a segurança pública e combatendo a impunidade. As ações foram coordenadas pelas nove unidades operacionais vinculadas ao 2º CRPM, abrangendo desde áreas urbanas até regiões rurais da macrorregião norte do estado.

Durante a execução da operação, foram realizados patrulhamentos táticos, abordagens e incursões baseadas em informações de inteligência e em mandados expedidos pelo Poder Judiciário. Todas as atividades ocorreram dentro dos limites legais e foram conduzidas com base em planejamento estratégico, visando a eficiência e a preservação da ordem pública.

De acordo com a corporação, o saldo de 597 prisões representa um avanço significativo no enfrentamento à criminalidade e na promoção de maior sensação de segurança à população local. A iniciativa demonstra o comprometimento institucional da Polícia Militar com a justiça e com a paz social nos municípios atendidos.

O 2º CRPM segue atuando de forma integrada com outras forças de segurança e com o apoio do Judiciário para dar continuidade ao trabalho de combate à criminalidade no estado do Paraná.