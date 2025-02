Secretaria de Saúde reforça importância da vacinação contra a dengue em adolescentes

A dengue é um grave problema de saúde pública, que exige esforços de profissionais de saúde, gestores e população em conjunto. E todas as organizações da sociedade civil desempenham papel essencial na conscientização da comunidade em ações para prevenção da doença. No entanto, os índices de vacinação do público-alvo, a população de 10 a 14 anos, está longe do ideal e a Secretaria Municipal de Saúde Pública reforça a importância da adesão à imunização.

A vacina contra dengue é uma importante aliada na prevenção da doença e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, voltada para população de 10 a 14 anos. Porém, apenas 39% da população desta faixa etária está vacinada — índice muito abaixo do ideal.

Segundo o Governo Federal, a meta nacional é vacinar 90% do público-alvo. No Brasil, de seis milhões de doses compradas em 2024, menos de quatro milhões foram aplicadas. Apenas 1,1 milhão de crianças e adolescentes completaram o esquema vacinal, com duas doses.

A Secretaria de Saúde pede a população que leve crianças e adolescentes para se vacinar, e também para divulgarem os cuidados contra a dengue, possíveis criadouros nos quintais, focos do mosquito e pontos de água parada. Também foi feita uma força tarefa com líderes comunitários, religiosos e trabalhadores para que se fale mais de ações e esforços contra a dengue.

Talita Bengozi Gozi, secretária de Saúde de Cambé, reforça que a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, e faz um apelo para a toda a população. “Precisamos da mobilização de todos. Busque a vacina, ela está disponível em todas as UBS, a princípio ainda somente para esse grupo. Mas isso é importante porque quanto mais a gente diminuir a contaminação, conseguimos ajudar a população mais vulnerável ao vírus, que são as crianças e idosos. Então, a gente pede para que todos nos auxiliem na divulgação dessas informações. A vacina está disponível para essa faixa etária em qualquer UBS. Também colocamos a importância de todos lembrarem dos 10 minutos da semana. Então, o que é isso? É a população tirar 10 minutos durante a sua semana, para identificar focos de mosquita e água parada no seu quintal. Assim, com certeza, a gente vai conseguir diminuir casos da dengue.”