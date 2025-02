Boletim da Dengue em Cambé aponta 43 casos confirmados e 410 em análise

Cambé, PR – A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Saúde Pública, divulgou o boletim semanal da dengue, confirmando 43 casos da doença no município. De acordo com os dados, há 410 casos em análise e 244 descartados. Desde o início do ciclo atual, em 1º de janeiro, foram registradas 696 notificações, sem óbitos até o momento.

O relatório também indicou um aumento significativo no número de notificações, com 101 novos registros na última semana. Os bairros com maior incidência de notificações são Silvino (21), Santo Amaro (17) e Algacyr Ferreira (11). Além disso, um novo caso foi confirmado na região do Santo Amaro, elevando o total de casos na área para três.

Atualmente, o município apresenta a seguinte distribuição de casos confirmados por bairro: Silvino (16), Algacyr Ferreira (7), Centro (4), Novo Bandeirantes (4), Cambé IV (3), Santo Amaro (3), São Paulo (3), Cambé II (2) e Guarani (1).

O perfil epidemiológico da doença aponta que a faixa etária com maior incidência de notificações é a de 20 a 29 anos, com 184 registros, seguida por 40 a 49 anos (118) e 30 a 39 anos (117). O boletim também mostra que as mulheres representam a maioria dos casos notificados, correspondendo a 52,4% do total.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção e do combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A população é orientada a eliminar recipientes com água parada, manter caixas d’água tampadas e evitar o acúmulo de lixo que possa favorecer a proliferação do vetor.

A administração municipal segue monitorando a evolução da doença e realizando ações de prevenção e combate, como visitas domiciliares e campanhas de conscientização.