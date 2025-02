Polícia Militar apreende 260 porções de crack em árvore no bairro Novo Amparo, em Londrina

Londrina, PR – Na manhã desta quinta-feira (06), por volta das 9h19, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) e do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM), realizou a apreensão de 260 porções de substância entorpecente análoga ao crack na Rua José Abdala Hanna, no bairro Novo Amparo, em Londrina.

Durante patrulhamento de rotina na região, conhecida pelo histórico de intenso tráfico de drogas, os agentes decidiram averiguar locais possivelmente utilizados para esconder entorpecentes. Durante a inspeção, os policiais localizaram uma sacola contendo as porções de crack, que estava escondida no topo de uma árvore.

Diante dos fatos, a equipe deslocou-se até a Central de Flagrantes para realizar a entrega da substância apreendida e prosseguir com os procedimentos legais cabíveis.

O comandante do 30º BPM, Major QOPM Alessandro dos Reis, destacou a importância do trabalho preventivo e ostensivo realizado pela Polícia Militar, visando coibir o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população. “A Polícia Militar do Paraná segue firme no compromisso de combater a criminalidade e proteger a sociedade”, ressaltou.

A Polícia Militar do Paraná reforça a importância da participação da população na segurança pública, incentivando denúncias anônimas pelo telefone 181 ou acionações emergenciais pelo 190.