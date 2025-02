Cambé registra mais de 15 mil contratações em carteira assinada em 2024

O município de Cambé registrou mais de 15 mil contratações em carteira assinada, com saldo positivo de 601 novos postos de trabalho em 2024. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O ano ainda contou com um aumento de 117% no saldo positivo entre admissões e demissões. Oito meses de 2024 mais contrataram do desligaram.

Em 2024, foram registradas 15.111 contratações e 14.510 demissões, resultando em um saldo de 601 novos postos de trabalho. Os destaques ficaram para admissões em três setores: comércio (5.346), indústria (4.392) e serviços (3.801).

O ano ainda contou com 9.353 contratações de homens e 5.758 de mulheres. Já em faixa etária, foram admitidas mais pessoas de 18 a 24 anos, seguidas de 30 a 39, 25 a 29 e 40 a 49. Trabalhadores com ensino médio completo preencheram vagas de emprego 10.307 vezes em 2024.

Expectativa de continuidade e melhora dos índices em 2025

Cambé trabalha ainda para melhorar os índices de empregabilidade em 2025. No início da semana, o chefe de gabinete Eduardo Cazarim foi apresentado como secretário interino de Trabalho e Profissionalização em Cambé, e destacou que os números refletem o trabalho bem feito que já vinha sendo conduzido.

“Os números não mentem e mostram a capacidade de evolução que Cambé tem. Graças à segurança administrativa, jurídica, isso tudo ajuda na atração de novas empresas para a cidade. O empresário quer investir onde as coisas tenham uma tranquilidade. E Cambé reflete exatamente isso. Os números na geração de empregos foram muito bons e a expectativa é de que cresçam ainda mais a partir de agora”, ressaltou.

O secretário explicou que o objetivo, a partir de agora, é o foco na qualificação profissional, formação de mão de obra local em parceria com outros órgãos. Outro objetivo da Secretaria é uma criação de base de dados com envio de currículos conforme demanda, onde o candidato deixa o currículo na Secretaria, faz uma triagem e a partir da procura das empresas acontece um direcionamento para o que é preciso.

“A gente quer saber exatamente qual é a necessidade de cada empresa. Vamos fazer um mapeamento para saber o que o empresário, o que as empresas de Cambé estão buscando, uma captação de vagas de emprego, a geração de novas oportunidades e especialmente na qualificação da mão de obra. A gente percebe que a demanda é grande, mas precisamos detectar onde está essa mão de obra. Também estaremos buscando juntamente ao Sebrae, Sesc, Sesi, Senai, parceiros para, efetivamente, qualificar os trabalhadores aqui da cidade de Cambé. Com isso, as empresas deixam de buscar essa mão de obra fora de Cambé a mão de obra, e toda essa renda, todo esse recurso, gira dentro do nosso município. As empresas e pessoas a procura de emprego precisam dessa ponte, e com muita dedicação e inovação, vamos buscar isso”, explicou Cazarim.